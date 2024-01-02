İş bankası duyurdu: 250.000 TL ödenecek

İş bankası duyurdu: 250.000 TL ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-01-2024 20:32

İşbank, yeni yıla hızlı bir giriş yaparak hükümet destekli büyük bir kredi kampanyası düzenliyor. Bu özel kampanya, vatandaşlara finansal destek sunmanın yanı sıra, 250.000 Türk Lirası'na kadar kişisel kredilerle birlikte borç birleştirme imkanı da sağlıyor. İşbank, 12 aylık geri ödeme seçeneği ile başvuruları hızlı bir şekilde onaylamayı hedefliyor, bu da ekonomik rahatlamanın kapılarını aralıyor.

Yüksek kredi limitleri sunan İşbank, başvuru sahiplerine mevcut kredilerini ve diğer bankalardan gelen kredi kartı borçlarını birleştirme fırsatı tanıyor. Bu adım, vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak ve mali yönetimlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olmak amacını taşıyor. İşbank, kampanya detaylarını şeffaf bir şekilde resmi web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurdu, böylece vatandaşlar her an güncel bilgilere erişebiliyorlar.

Kredi başvuruları, teknolojik yenilikleriyle öne çıkan İşbank'ın mobil bankacılık uygulaması İşCep aracılığıyla da kolaylıkla yapılabiliyor. Bu kullanıcı dostu platform sayesinde, vatandaşlar hızlıca başvuru sürecini tamamlayarak acil nakit ihtiyaçlarına çözüm bulabiliyorlar.

İşbank, kredi başvurusunda bulunmak isteyenlere belirli gereksinimleri karşılamaları durumunda kolayca kredi onayı alma fırsatı sunuyor. Özellikle, 1300 ve üzeri bir kredi puanına sahip olanlar, 36 aya kadar vade seçenekleri ile avantajlı kredilerden yararlanabiliyorlar. Başvuru sahipleri, uygun kredi koşullarını karşıladıklarında işlemi hızlıca tamamlayabilir ve nakit kredi alabilirler.

Yeterli bir kredi puanına sahip olanlar, İşCep aracılığıyla kredi başvurusu yapabiliyorlar. Bu platform üzerinden, 50.000 Türk Lirası'na kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.000 Türk Lirası ile 100.000 Türk Lirası arasındaki krediler için 24 aya kadar ve 100.000 Türk Lirası'nı aşan krediler için 12 aya kadar vade seçenekleri bulunuyor. Ancak, daha yüksek limitli kredi başvuruları yalnızca banka şubelerinde kabul edilmektedir.

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