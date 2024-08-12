İş Bankası 7500 TL ödeme yapacağını tekrar açıkladı! Son dakika açıklama yapıldı!

Tatil sezonu hızla devam ederken, İş Bankası’ndan tatilciler için müthiş bir kampanya geliyor! 1 Ağustos – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında, tatil harcamalarınızla 7.500 TL’ye kadar MaxiPuan kazanma fırsatını yakalayın.

ETS üzerinden seçili otellerde 35.000 TL’den başlayan harcamalarla MaxiPuan kazanabilirsiniz: 35.000 TL – 49.999 TL arası harcamalara 2.500 TL, 50.000 TL – 99.999 TL arası harcamalara 5.000 TL, 100.000 TL ve üzeri harcamalara ise 7.500 TL MaxiPuan sizi bekliyor!

MaxiPuan’lar, 18 Eylül 2024’te kartınıza yüklenecek ve 31 Ekim 2024’e kadar kullanılabilecek. Kampanyaya katılmak için İşCep üzerinden başvuru yapmanız yeterli. Hem asıl kart hem de ek kartlarınızla yapılan harcamalar kampanyaya dahil olup, kazanılan MaxiPuan’lar asıl karta yüklenecek.

Bu fırsatı kaçırmayın, hem tatil yapın hem de büyük ödüller kazanın!