Irmak Arıcı için sırılsıklam oldular

Kızılcahamam Yaz Konserleri kapsamında sahne alan Irmak Arıcı, sevilen şarkılarını Ankaralı sevenleri için seslendirdi.

Yeşil takımıyla dikkat çeken güzel şarkıcı Arıcı, binlerce hayranıyla dakikalarca şarkı söyledi. Konserin ortalarında bastıran yağmur ne Irmak Arıcı’nın ne de sevenlerinin konseri yarıda bırakmasına sebep olmadı.

Arıcı sevenleri bastıran yoğun Ankara yağmuruna rağmen alanı terk etmeyerek coşkulu bir şekilde eğlenmeye devam ettiler. Başarılı şarkıcının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranları konserin son dakikalarına kadar doyasıya eğlendiler.