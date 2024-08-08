İrfan Can Kahveci’ye Avrupa’dan İki Talip: Monaco ve Lazio Devrede

İrfan Can Kahveci’ye Avrupa’dan İki Talip: Monaco ve Lazio Devrede
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-08-2024 00:35

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille karşısında 2-1 mağlup olduğu maçta muazzam bir gol atan İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Monaco ve Lazio, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 46 resmi maçta 18 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Kahveci, Suudi kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirmişti. Sarı-lacivertli yönetimin, astronomik bir teklif almadığı sürece oyuncunun ayrılmasına izin vermeyeceği belirtiliyor. Transfer döneminin kapanmasının ardından, sözleşmesi 2025 Haziran'ında sona erecek İrfan Can Kahveci ile yeni kontrat görüşmeleri yapılması planlanıyor.

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