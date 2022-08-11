İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın 'mesafe' sorunu!

Oyuncu İrem Sak, sevgilisi Furkan Korkmaz'la Etiler'de görüntülendi. Çift, bir mekanda baş başa yemek yedi. Neşeli oldukları görülen ve basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, mekan çıkışında mutlu olduklarını dile getirdi.

Gazeteciler, güzel oyuncuya ABD'de NBA basketbol takımlarından Philadelphia’da forma giyen Furkan Korkmaz’la ilgili; “Uzak ilişki yaşamak zor oluyor mu?” diye sordu. Ünlü oyuncu, "Oluyor." derken, Korkmaz ise, "Her ilişkinin zorlukları var. Bizimki de mesafe olsun, başka sorunlar olmasın." şeklinde konuştu.

Ayrıca ikili arasındaki boy farkı da dikkat çekti. Korkmaz, 2.01, İrem Sak ise, 1.70 boyunda...