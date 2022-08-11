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Gecce Magazin Haberleri

İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın 'mesafe' sorunu!

Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu İrem Sak ile NBA’de Philadelphia 76ers’ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle konuşan çift, "Uzak ilişki yaşamak zor oluyor mu?" sorusuna dikkat çeken yanıtlar verdi.

İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın 'mesafe' sorunu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2022 11:19

Oyuncu İrem Sak, sevgilisi Furkan Korkmaz'la Etiler'de görüntülendi. Çift, bir mekanda baş başa yemek yedi. Neşeli oldukları görülen ve basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, mekan çıkışında mutlu olduklarını dile getirdi.

Gazeteciler, güzel oyuncuya ABD'de NBA basketbol takımlarından Philadelphia’da forma giyen Furkan Korkmaz’la ilgili; “Uzak ilişki yaşamak zor oluyor mu?” diye sordu. Ünlü oyuncu, "Oluyor." derken, Korkmaz ise, "Her ilişkinin zorlukları var. Bizimki de mesafe olsun, başka sorunlar olmasın." şeklinde konuştu.

Ayrıca ikili arasındaki boy farkı da dikkat çekti. Korkmaz, 2.01, İrem Sak ise, 1.70 boyunda...

 

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