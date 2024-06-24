İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde yer alacağı Kara Dut'a usta oyuncu

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yönettiği Tims&B’nin, atv için çekeceği "Kara Dut" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun merakla beklenen dizileri arasında yer alan "Kara Dut", İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde izleyiciyle buluşacak.

Murat Saraçoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise güçlü kalem Sırma Yanık yazıyor. Temmuz ayında sete çıkması planlanan dizi, dikkat çekici kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Usta aktör Engin Şenkan’ın da ekibe katıldığı açıklandı. Şenkan, dizide ana karakter Zuhal Erdem’in babası Çetin rolüne hayat verecek.

Dizi, annesini dramatik bir şekilde kaybettikten sonra kardeşlerine ve babasına kol kanat geren Zuhal’in etkileyici hikâyesini konu alacak. Tıp fakültesi hayaline veda eden ve kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal, babasının "kara dutum" diye sevdiği kızıdır. Yıllar sonra kalbini açtığı büyük aşkı Tayfun’la yaşadığı sınav, dizide çok konuşulacak olaylara sahne olacak.

Tims&B, "Kara Dut"un yanı sıra yeni sezonda "Siyah Kalp" ve "Toprağın Kalbi" dizilerini de izleyiciyle buluşturacak. Titizlikle hazırlanan "Kara Dut" dizisi, şimdiden yeni sezonun en çok merak edilen projeleri arasında yer alıyor