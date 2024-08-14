İrem Helvacıoğlu'na yakışıklı partner! Bu ikili çok konuşulur

Daha önce İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde yer alacağı açıklanan Kara Dut dizisinin erkek başrol oyuncusu da açıklandı. İşte detaylar...

İrem Helvacıoğlu'na yakışıklı partner! Bu ikili çok konuşulur
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 13:24

atv’nin merakla beklenen yeni sezon dizisi "Kara Dut"un başrol erkek oyuncusu nihayet belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, Tims&B’nin yeni dizisi "Kara Dut"ta başrol karakteri Tayfun’u canlandıracak.

Son olarak Gain’de yayınlanacak “Esas Oğlan” dizisinde başrol oynayan Özyıldız, "Kara Dut"la televizyon ekranlarına güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu üstlenirken, senaryosunu ise başarılı yazar Sırma Yanık kaleme alıyor.

"Kara Dut" dizisinde Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı Tayfun karakteri, İrem Helvacıoğlu’nun hayat verdiği Zuhal Erdem’in dünyasına girecek ve bu karşılaşma, beraberinde pek çok sır ve entrikayı da getirecek. Dizinin hikayesi ve güçlü kadrosuyla, yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olması bekleniyor.

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