İrem Helvacıoğlu Trafik Kazası Geçirdi! Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi’nde yaşadığı kazada yaralandı. Arkadaşı Sebile Ölmez, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yayın Tarihi : 23-10-2025 10:32

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz hafta Sora adını verdiği kızını kucağına almış ve annelik sevincini yaşamıştı. Ancak güzel oyuncu, bu kez korkutan bir olayla gündeme geldi. Bağdat Caddesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan Helvacıoğlu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi

Başarılı oyuncu ‘Güneşin Kızları’, ‘Sen Anlat Karadeniz’, ‘Seni Çok Bekledim’ ve ‘Karadut’ gibi yapımlardaki performansıyla tanınıyor. Edinilen bilgilere göre, Bağdat Caddesi’nde seyir halindeki bir otomobil, bir motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma savruldu ve o sırada yürüyen İrem Helvacıoğlu’na çarptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Helvacıoğlu ve motosiklet sürücüsü genç kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Arkadaşı Sebile Ölmez’den Açıklama Geldi

Kazanın ardından hem İrem Helvacıoğlu’nun hem de bebeğinin sağlık durumuyla ilgili endişeler arttı. Oyuncunun yakın arkadaşı Sebile Ölmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını rahatlattı. Ölmez açıklamasında, “İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak. Haberlere inanmayın, yanındayız.” ifadelerine yer verdi.

Hayranlarından Geçmiş Olsun Mesajları Yağıyor

Kazanın ardından sosyal medyada “Geçmiş olsun İrem Helvacıoğlu” etiketi kısa sürede trend oldu. Oyuncunun sevenleri, “Şans eseri büyük bir şey olmamış”, “Geçmiş olsun İrem, seni seviyoruz” gibi mesajlarla desteklerini iletti.

