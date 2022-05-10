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İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi konuştu!

Cem Belevi’nin İrem Derici’yi aldattığı yönünde çıkan iddiaların basında yer almasının ardından Derici, “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dinlenmeler” sözlerini içeren bir paylaşım yapmıştı. Belevi hem ihanet iddialarına hem de eski sevgilisinin bu sözlerine yanıt verdi.

İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi konuştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-05-2022 10:06
İrem Derici'nin daha önce kendisini aldatan Cem Belevi'yi affettiği ve daha sonra ikinci kez aldatıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberlerin ardından İrem Derici de bir paylaşım yaparak Cem Belevi'ye çok sert sözler sarf etmişti. Şarkıcı paylaşımda “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dinlenmeler” sözlerine yer vermişti

Yaşananların ardından Cem Belevi önceki gün bir ödül töreninde görüntülendi. İhanet iddialarını kabul etmeyen şarkıcı, magazin muhabirlerine şu açıklamayı yaptı:

"Çok değerli bir meslektaşım ve çok güzel bir yüreği var. Onu ne sinirlendirdi ne öfkelendirdi bilmiyorum. Bir şeyler paylaşmış. Ama ben kendisini çok sevdim. Hepimiz inişli çıkışlı ilişkiler yaşıyoruz. Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan ve aşkı dolu dolu yaşayan bir adamım. Bu cümleleri kabul etmiyorum. Aldatma yok. Benim aşka bakış açım bu değil."

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