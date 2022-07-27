  • 27 TEMMUZ Çarşamba 16:21
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

İrem Derici'den Hasan Can Kaya'nın 'belki soyunur' sözlerine yanıt

İrem Derici, programında kendisinden bahseden Hasan Can Kaya'ya cevap verdi. İşte detaylar...

İrem Derici'den Hasan Can Kaya'nın 'belki soyunur' sözlerine yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2022 12:21

Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' isimli programının son bölümüne İrem Derici diyaloğu damga vurdu. Kaya, seyircileriyle sohbet ederken ilginç anlar yaşandı. Kaya izleyicilerine “Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersiniz?” sorusunu yöneltti. Bir konuşanın soruya “İrem Derici” yanıtını vermesi üzerine ünlü sunucu “İrem’i görüntülü arayayım belki soyunur” diyerek seyircisinin cevabını tiye aldı.

"ARA DENE"

İrem Derici ise Twitter hesabından Kaya'ya yanıt vererek "Ara dene karşim" dedi. Derici'nin paylaşımına Hasan Can Kaya da emojiyle yanıt verdi.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım!
Venedik Film Festivali 2022 programı açıklandı!