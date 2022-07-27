İrem Derici'den Hasan Can Kaya'nın 'belki soyunur' sözlerine yanıt

Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' isimli programının son bölümüne İrem Derici diyaloğu damga vurdu. Kaya, seyircileriyle sohbet ederken ilginç anlar yaşandı. Kaya izleyicilerine “Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersiniz?” sorusunu yöneltti. Bir konuşanın soruya “İrem Derici” yanıtını vermesi üzerine ünlü sunucu “İrem’i görüntülü arayayım belki soyunur” diyerek seyircisinin cevabını tiye aldı.
"ARA DENE"
İrem Derici ise Twitter hesabından Kaya'ya yanıt vererek "Ara dene karşim" dedi. Derici'nin paylaşımına Hasan Can Kaya da emojiyle yanıt verdi.