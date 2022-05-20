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Gecce Magazin Haberleri

İrem Derici'den Cem Belevi'ye olay gönderme!

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde olaylı bir şekilde ayrıldığı Cem Belevi ile ilgili yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

İrem Derici'den Cem Belevi'ye olay gönderme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2022 10:02

2021 yazından itibaren ilişkileri bir dargın bir barışık devam eden Cem Belevi-İrem Derici çifti ikinci bir ihanet iddiasıyla yollarını ayırdı.  Derici, Türkiye Marka Zirvesi'sinde sahne aldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel konserinde İrem Derici binlerce kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı.

"Cem Bey bir yerlerde sahne alsa buna karşı çıkar mısınız?" sorusuna sinirlenen Derici ''Bana çöp sormayın olur mu?” diye yanıt verdi. Konser sırasında bir seyircinin ‘Cem seni kaybetti’ demesi üzerine şarkıcı "Bırakın şu çöpü eğlenmemize bakalım" dedi.

 

 

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