İrem Derici'den Cem Belevi'ye olay gönderme!

2021 yazından itibaren ilişkileri bir dargın bir barışık devam eden Cem Belevi-İrem Derici çifti ikinci bir ihanet iddiasıyla yollarını ayırdı. Derici, Türkiye Marka Zirvesi'sinde sahne aldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel konserinde İrem Derici binlerce kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı.

"Cem Bey bir yerlerde sahne alsa buna karşı çıkar mısınız?" sorusuna sinirlenen Derici ''Bana çöp sormayın olur mu?” diye yanıt verdi. Konser sırasında bir seyircinin ‘Cem seni kaybetti’ demesi üzerine şarkıcı "Bırakın şu çöpü eğlenmemize bakalım" dedi.