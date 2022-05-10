İrem Derici, Cem Belevi'ye racon kesti: "Alevler attığın influencerlar..."

İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi konuştu!

İrem Derici bombaladı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu..."

Cem Belevi, İrem Derici’yi aldattığı yönünde çıkan iddiaları yalanlamış ve “onu ne kızdırdı bilmiyorum ama bu cümleleri kabul etmiyorum” demişti.Daha önce Belevi için, “Saltanat sonra erdi çeyrek popçu” diyen İrem Derici ise bu açıklamalardan sonra daha da sinirlendi.Yeni bir paylaşım yapan güzel popçu şu ifadeleri kullandı:"Über samimiyetsiz açıklamayı izledim de...Ben bi' kaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin?"Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bi' doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem" mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influencer’lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez."