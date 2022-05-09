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Gecce Magazin Haberleri

İrem Derici bombaladı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu..."

Daha önce Cem Belevi'nin ihanetini affederek barışan İrem Derici'nin yine aldatıldığı konuşuluyor. Ayrılık sonrası Derici, eski sevgilisine zehir zemberek sözler sarf etti: “Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler.”

İrem Derici bombaladı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu..."
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-05-2022 15:04
Şarkıcı İrem Derici, bir süredir meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda Belevi'nin ihanetine uğrayan ancak kısa sürede barışıp ilişkisine devam eden Derici, aradığı mutluluğu yine bulamadı.

İlişkileri bir dargın bir barışık giden çift yine ihanet nedeniyle ayrıldı. İddiaya göre popçu Cem Belevi, İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva aldattı.

"Saltanat sona erdi çeyrek popçu!"

İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından açtı ağzını yumdu gözünü! Belevi'ye gönderme yapan Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler."


Derici'nin paylaşımının ardından Belevi'den herhangi bir açıklama gelmedi.
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