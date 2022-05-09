İrem Derici bombaladı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu..."

Şarkıcı İrem Derici, bir süredir meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda Belevi'nin ihanetine uğrayan ancak kısa sürede barışıp ilişkisine devam eden Derici, aradığı mutluluğu yine bulamadı.İlişkileri bir dargın bir barışık giden çift yine ihanet nedeniyle ayrıldı. İddiaya göre popçu Cem Belevi, İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva aldattı.İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından açtı ağzını yumdu gözünü! Belevi'ye gönderme yapan Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler."Derici'nin paylaşımının ardından Belevi'den herhangi bir açıklama gelmedi.