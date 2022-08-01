İrem Derici: Adamla yemeğe çıksam uyuyakalırım!

İrem Derici, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Hayatında ilk kez pavyona eğlenmeye gittiğini belirten şarkıcı, "Dün ekiple beraber pavyona gittik. Böyle bir eğlence yok, sabah 06.00’da çıktım” ifadelerini kullandı. Pavyonda dans şovlarını çok beğendiğini söyleyen popçu, “Bundan sonra beni pavyonlardan toplarsınız” esprisi yaptı.

"EYLÜLE KADAR BENDEN AŞK BEKLEMEYİN"

Aşk hayatıyla ilgili soruları cevaplayan Derici, ayda 25 konser alan ekibine sitem etti.