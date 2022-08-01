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Gecce Magazin Haberleri

İrem Derici: Adamla yemeğe çıksam uyuyakalırım!

Artvin’deki Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan İrem Derici, konser öncesi dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi. Hayatında ilk kez pavyona gittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Böyle bir eğlence yok" dedi. Eylül ayına kadar kalbini aşka kapattığını belirten Derici, “Ayda 25 konser veriyorum. Kiminle flörtleşeyim?” sözleriyle dert yandı.

İrem Derici: Adamla yemeğe çıksam uyuyakalırım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2022 11:13

İrem Derici, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Hayatında ilk kez pavyona eğlenmeye gittiğini belirten şarkıcı, "Dün ekiple beraber pavyona gittik. Böyle bir eğlence yok, sabah 06.00’da çıktım” ifadelerini kullandı. Pavyonda dans şovlarını çok beğendiğini söyleyen popçu, “Bundan sonra beni pavyonlardan toplarsınız” esprisi yaptı.

"EYLÜLE KADAR BENDEN AŞK BEKLEMEYİN"

Aşk hayatıyla ilgili soruları cevaplayan Derici, ayda 25 konser alan ekibine sitem etti.

"25 konser alıyorlar, ben kiminle flörtleşeyim? Adamla yemeğe çıksam uyuyakalırım, çok yorgunum. Eylüle kadar benden aşk beklemeyin."

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