İranlı Rap Şarkıcısı Tumac Salihi'nin İdam Cezası Bozuldu

İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi'nin idam cezası, Yargıtay 39. Dairesi tarafından bozuldu. Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından verilen idam cezasının bozulduğunu ve davanın yeniden görüleceğini belirtti. Reisiyan, "Yargıtay beklendiği gibi, telafisi mümkün olmayan bir adli hatadan kaçındı." ifadelerini kullandı. İran yargı yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Tumac Salihi Hakkında İdam Kararı

Tumac Salihi, Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren gösterileri organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilmişti. Gösteriler, Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında başlamış ve ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açmıştı. Salihi, bu eylemleri destekleyen açıklamalar yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Yüksek Mahkemenin Kararı

Salihi'nin idam cezası, daha önce Yüksek Mahkeme tarafından hapse çevrilmişti. Ancak İsfahan Devrim Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin bu kararını uygulamayı reddetmişti. Avukatı Emir Reisiyan, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, bu durumu kamuoyuyla paylaşarak hukuki süreçte yaşanan belirsizliklere dikkat çekmişti.