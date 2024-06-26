İNTİBAK ZAMMI GELDİ! Emekli Maaşlarını Alanlara Devlet Katkısı Verilecek! TBMM Onayından Geçti!

Türkiye’nin gündeminde sürekli varlığını koruyan ve çözüm bekleyen meseleler arasında yer alan emeklilik maaşları, özellikle 2011’de gerçekleştirilen düzenlemenin ardından önemli bir gelişim göstermişti. Şimdi ise 2000 sonrası dönemi kapsayacak yeni bir intibak tasarısının beklenmesi dikkat çekiyor.

Emekli Aylıklarına Devlet Katkısı Yetersizliği

2024 yılı, emeklilik maaşlarında önemli iyileştirmelerin yaşandığı bir yıl olacak gibi görünse de, maaşlarda yapılan artışlar memur emekliliklerine uygulanan %49,25’lik zamdan sonra, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için benzer oranların beklentisini artırdı. Ancak, altı aylık enflasyon oranına eklenen 5 puan, emekli maaşlarının enflasyona karşı değer kaybetmesini kısmen engelleyemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 11,68 puanlık artış, adaleti bir miktar sağlamayı başardı.

TBMM’de Yükselen İntibak Talepleri

Özellikle MHP'den yükselen intibak yasası talepleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dikkat çekiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, iş yasaları çerçevesinde 2000 sonrası emeklilere yönelik intibak düzenlemelerinin zaruri olduğunu vurgulayarak bu konuda beklentileri artırdı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun da bu talebi destekleyerek, emeklilik maaşlarının prim ödemelerine dayalı olarak adil bir şekilde hesaplanması gerektiğini belirtiyor.

Beklenen İntibak Yasası: Ne Zaman Gerçekleşecek?

Kesin bir tarih olmamakla birlikte, 2024 yılında intibak yasasının gündeme gelmesi ve yaklaşan genel seçimlerle birlikte tartışılması bekleniyor.

2024 İntibak Zammı Tahminleri

2011’de yapılan düzenlemeyle milenyum öncesi emeklilere sağlanan 350 TL’lik artış, büyük memnuniyet yaratmıştı. Eğer 2000 sonrası dönemi kapsayan bir intibak düzenlemesi yapılırsa, emeklilerin bugünkü değerlere göre en az 10 bin TL ile 12 bin TL arasında zam alması öngörülüyor.