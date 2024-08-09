Instagram’daki Erişim Engeli, Canlı Mezat Satışlarını Facebook’a Taşımaya Yöneltti

Son günlerde Instagram’daki erişim engeli nedeniyle canlı mezat satışları durma noktasına geldi. Özellikle kıyafet, antika, koleksiyon ürünleri ve mücevherlerin satıldığı bu canlı yayınlar, Instagram’daki kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık bir haftadır gerçekleştirilemiyor.

İşletmeler, bu durum karşısında Facebook’un canlı yayın özelliklerine yöneldi.

Facebook’un platformunda, Instagram’daki canlı mezatların aksine satışlar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Canlı mezat satışlarının popülerliği göz önüne alındığında, bu geçiş işletmeler için bir çözüm sunmuş oldu. Instagram’daki erişim engelinin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor.

Bu gelişme, sosyal medya üzerinden satış yapan işletmelerin platform stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir.