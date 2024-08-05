Instagram’a Türkiye’den Erişim Engeli Devam Ediyor: Açılma Tarihi Belirsiz

Geçtiğimiz cuma günü Türkiye genelinde erişime kapatılan Instagram, hala kullanılamıyor. CNN Türk Editörü Gülşen Coşkun, konuyla ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada, erişim engelinin devam ettiğini ve Instagram'ın Türkiye’nin taleplerini yerine getirmediğini belirtti. Türkiye, platformdan belirli içeriklerin kaldırılmasını istemişti ancak Instagram bu talepleri yerine getirmediği için erişim engeli sürüyor.

Instagram’a erişim ne zaman açılacak sorusu ise belirsizliğini koruyor. Coşkun, Instagram’ın taleplerin karşılanması durumunda erişim engelinin kalkabileceğini vurguladı. Ayrıca, Instagram’ın içerik sansürleme politikası ve çifte standart iddiaları da gündemde. Türkiye’nin katalog suçlar kapsamındaki içerikler için uyguladığı engel, Batılı ülkelerdeki uygulamalardan daha yavaş bir yanıtla karşılaştı. Bu süreçte gelişmeleri yakından takip edeceğiz.