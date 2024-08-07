Instagram'a Erişim İçin VPN Kullanırken Dolandırıcılık Riskine Dikkat!

Ülkemizde bazı yasaların ihlali nedeniyle Instagram’a erişim hala mümkün değil, bu yüzden kullanıcılar VPN uygulamaları kullanarak Instagram’a giriş yapmaya çalışıyor. Ancak, VPN kullanımı bazı güvenlik sorunlarına yol açabiliyor.

Son dönemde artan VPN kullanımı üzerine bankalar, müşterilerini dolandırıcılık riskleri konusunda uyarmaya başladı. Örneğin, AKBANK, VPN aracılığıyla internet erişimi sağlarken sahte siteler ve uygulamalarla karşılaşma riskinin bulunduğunu belirten bir SMS gönderdi. Dolandırıcılar, bankaların adını ve logosunu taklit ederek kullanıcıları hedef alıyor.

AKBANK ayrıca, korsan yayın yapan uygulamaların da banka hesaplarını tehlikeye atabileceğini vurguladı. VPN veya sahte uygulamalar aracılığıyla Instagram’a erişim sağlamaya çalışırken, tüm paranızı kaybetme riskiyle karşılaşabilirsiniz.

Dolandırıcılar, özellikle ücretsiz VPN uygulamaları aracılığıyla hesaplara erişim sağlamak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Uzmanlar, ücretsiz VPN uygulamalarının güvenlik risklerini artırabileceğini ve bu tür uygulamalardan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.