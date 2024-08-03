Instagram Ne Zaman Açıklacak?

Instagram Ne Zaman Açıklacak?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2024 23:27

Instagram’a Türkiye’de Erişim Engeli: BTK ve Bakanlıktan Açıklamalar Geldi

2 Ağustos itibarıyla Instagram’a Türkiye’den erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, yeni gönderiler, hikayeler ve reels videolarına ulaşamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), engellemenin gerekçesini 5651 sayılı kanunun 8. maddesi uyarınca katalog suçlarla ilişkilendirdi. Ancak, hangi suç gerekçesiyle engelleme yapıldığı belirtilmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engellemenin platformun “katalog suçları” dikkate almaması nedeniyle alındığını ve Meta şirketinin yasal taleplere uyana kadar geçerli olacağını duyurdu. Uraloğlu, eksiklikler giderildiğinde engelin kaldırılacağını ifade etti.

Öte yandan, Avukat Hakları Grubu, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, erişim engelinin iptali için idare mahkemesine başvurdu. Adli tatil döneminde açılan davaların ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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