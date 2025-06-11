Inna, Türkiye Tatilinde: “Burası Benim İkinci Evim!”

Inna, tatil için yeniden Türkiye'ye geldi. Ünlü şarkıcı, Türkiye’yi “ikinci evim” diyerek tanımladı ve sosyal medyada tatil karelerini paylaştı.

Inna, Türkiye Tatilinde: “Burası Benim İkinci Evim!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2025 11:31

Romanyalı ünlü şarkıcı Inna, yeniden Türkiye’de! Pop müziğin enerjik ismi, her yıl olduğu gibi bu yaz da tatil adresi olarak Türkiye’yi tercih etti. 38 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hayranlarına “Buradayım” mesajı verdi.

Türkiye’yi “İkinci Evi” Olarak Görüyor

Daha önce birçok kez konser ve tatil için Türkiye’ye gelen Inna, ülkemize duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiriyor. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda “İkinci evim Türkiye’ye yeniden geldim!” ifadelerine yer verdi. Bu samimi sözler, Türk hayranlarını mest etti.

Sosyal Medyadan Tatil Paylaşımı

Sıcak havanın tadını çıkaran Inna, tatil anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güneşin, denizin ve huzurun ön planda olduğu karelerle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şarkıcının doğallığı ve enerjisi, fotoğraflarına da yansıdı.

 

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