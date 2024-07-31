ING emeklilere 15000 TL ödeme yapacak! Maaşlarını getirenlere şimdi ödeme!

ING emeklilere 15000 TL ödeme yapacak! Maaşlarını getirenlere şimdi ödeme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 00:41

Emekli maaşı alanlar için ING Bank, önemli bir promosyon kampanyası başlattı. Emekli maaşını ING Bank’a taşıyan müşterilere, maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi yapılacak. İşte kampanyanın detayları:

Promosyon Ödemeleri:

  • 10.000 TL’ye Kadar Gelirler İçin: 6.250 TL
  • 10.000 TL – 15.000 TL Arası Gelirler İçin: 10.000 TL
  • 15.000 TL – 20.000 TL Arası Gelirler İçin: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve Üzeri Gelirler İçin: 15.000 TL

Ek Avantaj: Otomatik Fatura Talimatına Ek Nakit Promosyon

Kampanya kapsamında, vadesiz hesaplarına bağlı bir Destek Hesap ürünü bulunan müşteriler, 3 veya daha fazla otomatik fatura talimatı verdiklerinde toplamda 3.000 TL ek nakit promosyon alabilirler. Her bir talimat için 600 TL ödenmektedir. Ancak, 5 adetten fazla otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda ek bir tutar ödenmeyecektir.

Kampanya Süresi: Bu avantajlı promosyon teklifi, ay sonuna kadar geçerli olacak ve başvurular bu süre zarfında kabul edilecektir.

Başvuru Yöntemi: Emekli maaşınızı ING Bank’a taşıdıktan sonra, promosyon ödemesinden faydalanmak için bankanın belirlediği başvuru yöntemlerini takip etmeniz yeterlidir. Detaylı bilgi ve başvuru için ING Bank’ın şubelerine başvurabilir veya bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu kampanya, emeklilere önemli bir mali destek sunarak, banka değişikliği yapmayı düşünenler için cazip bir fırsat oluşturuyor.

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