ING Bank’tan Emeklilere Ağustos Ayı Promosyon Bombası!

ING Bank’tan Emeklilere Ağustos Ayı Promosyon Bombası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2024 09:40

ING Bank, Ağustos 2024 dönemi için emekli maaş promosyonu kampanyasının güncellemelerini duyurdu. Bu ay emekli maaşını ING Bank’a taşıyan veya mevcut promosyon sözleşmesini yenileyen emekliler için yeni ödeme tutarları belli oldu.

Promosyon Tutarları:

  • 20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL arası maaş: 12.500 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL arası maaş: 10.000 TL
  • 10.000 TL altı maaş (Dul ve Yetim): 6.250 TL

Ek Promosyon Ödemesi: ING Bank, emekli müşterilerine otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda ek promosyon imkanı da sunuyor. Her bir fatura talimatı için 600 TL ek ödeme yapılacak. 5 adet otomatik fatura talimatı veren müşteriler, toplamda 3.000 TL ek promosyon alabilecek. En az 3 adet fatura talimatı verilmesi gerekiyor.

Toplam Promosyon: Ağustos 2024 kampanyasından yararlanan emekliler, ek promosyonlarla birlikte ING Bank’tan en fazla 18.000 TL tutarında promosyon alabilecekler.

Bu yeni kampanya ile ING Bank, emeklilere önemli bir avantaj sunarak maaş promosyonlarının yanı sıra ek promosyon fırsatlarıyla da destek sağlıyor. Emekliler, bu fırsatlardan yararlanarak maddi kazançlarını artırabilecekler.

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