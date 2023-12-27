ING bank emeklilere son duyuruyu yaptı: 2024 yılında olmayacak: Son 4 gün ödeme var

ING bank emeklilere son duyuruyu yaptı: 2024 yılında olmayacak: Son 4 gün ödeme var
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-12-2023 11:10

2023 yılının son günlerine yaklaşırken, ING Bank, emeklilere yönelik çığır açan promosyon teklifleriyle finans dünyasında fırtına estiriyor. Bankanın sunduğu çeşitli avantajlarla dolu bu promosyonlar, emeklilerin maaş aralıklarına göre özel olarak belirlenmiş, rakamlarla desteklenmiştir. Yüksek promosyon miktarları ve ek avantajlar, ING Bank'ı emekliler için vazgeçilmez kılıyor.

ING Bank'ın emekli promosyonları, maaş aralıklarına göre özel olarak belirlenmiş miktarlarla dikkat çekiyor. Bu çerçevede;

  • 3.500 TL’ye kadar olan maaşlar için 5.100 TL,
  • 3.500 TL - 7.500 TL arası maaşlar için 5.950 TL,
  • 7.500 TL - 10.000 TL arası maaşlar için 7.650 TL,
  • 10.000 TL ve üzeri maaşlar için ise 8.500 TL promosyon sunulmaktadır.

Bu miktarlar, emeklilerin maaş düzeyine göre özel destek miktarlarını temsil etmektedir. Ancak ING Bank'ın cazip kampanyası bununla sınırlı değil; banka, 3 yıl boyunca maaş taşıma avantajı sunarak müşterilerine daha fazla finansal destek sağlıyor.

ING Bank, aynı zamanda 8.500 TL'lik promosyonu direkt olarak alan emekli müşterilerine ek olarak, 3 yıl boyunca maaş taşıyanlara 4 adet otomatik ödeme talimatı verenlere de ekstra 4.000 TL'lik destek sunuyor. Böylece, toplamda 12.500 TL'ye kadar promosyon avantajı elde etmek mümkün oluyor.

ING Bank'ın emeklilere özel promosyon teklifi, sadece yüksek promosyon miktarları ile değil, aynı zamanda ek avantajlarla da öne çıkıyor. Banka, müşterilerine 3 yıl boyunca maaş taşıma avantajı sunmanın yanı sıra, otomatik ödeme talimatı verenlere ekstra destek sağlayarak finansal anlamda güçlü bir destek sunuyor.

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