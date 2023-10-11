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İNG Bank emekli promosyonlarına okkalı zammı duyurdu!

Banka kaynaklarına göre, ING Türkiye, emeklilere yönelik promosyon tutarını yükseltti.

İNG Bank emekli promosyonlarına okkalı zammı duyurdu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 08:27

Maaşını ING Türkiye'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 8 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Bu büyük avantaj, emeklilere finansal açıdan cazip bir teklif sunuyor. ING Türkiye'nin bu promosyonları, emeklilerin maaşlarını daha avantajlı koşullarda taşımasına yardımcı oluyor.

Maaşını ING'ye Taşıyanlar İçin Yeni Promosyon Fırsatları

Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 4 bin TL'ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 12 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Bu fırsat, maaşını ING Türkiye'ye taşıyan yeni emeklilere ve Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik olarak sunuluyor. Emekliler, maaşlarını ING Türkiye'ye taşımanın yanı sıra otomatik fatura talimatı vererek ek promosyonlardan faydalanabiliyorlar.

Emekliler İçin Ek Koşulsuz Nakit Promosyonlar

Emekliler, 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 31 Ekim'e kadar maaşlarını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü vererek yararlanabiliyor. Bu promosyonlar aylık toplam gelir tutarına göre farklılık gösteriyor. İşte bu promosyonların ayrıntıları:

  • Aylık toplam gelir tutarı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlar 5 bin 100 TL ek nakit promosyon alıyor.
  • Aylık toplam gelir tutarı 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasındaki emekliler 5 bin 950 TL ek nakit promosyon kazanıyor.
  • Aylık toplam gelir tutarı 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında olanlar 7 bin 650 TL ek nakit promosyon alıyor.
  • Aylık toplam gelir tutarı 10 bin TL ve üzerindekiler ise 8 bin 500 TL ek nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Otomatik Fatura Talimatlarına Ek Nakit Promosyonlar

Ayrıca, 31 Ekim'e kadar ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşı alacak olanlar ve nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 1.000 TL ek nakit promosyon kazanabilirler. Toplamda en fazla 4 bin TL ek nakit promosyon bu şekilde elde edilebilir. Bu, emeklilere ek gelir fırsatları sunuyor ve finansal anlamda daha sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı oluyor.

ING Türkiye, emeklilere bu promosyonlarla finansal güvenliklerini artırma fırsatı sunuyor. Emekliler, bu avantajlı tekliflerden faydalanarak maaşlarını daha verimli bir şekilde değerlendirebilirler. Bu promosyonlar, ING Türkiye'nin müşterilerine sağladığı değerli hizmetlerden sadece biri.

ING Türkiye'nin emeklilere özel promosyonları, maaşlarını daha avantajlı koşullarda taşımak isteyenler için önemli bir teklif olabilir. Emekliler, bu fırsatlardan yararlanarak ek gelir elde edebilirler ve finansal geleceklerini daha iyi bir şekilde planlayabilirler. ING Türkiye'nin bu promosyonları, emekliler için önemli bir finansal destek sunuyor.

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