'İnci Taneleri'nin yeni bölümünde neler olacak?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri 21.Bölüm tanıtım

21.Bölümde Neler Yaşanacak?

Azem, Nehir’in en özel gününe düşen gölgeyle sarsılır. Tüm sorunlara rağmen Azem’in bir hayali gerçek olur. Cihan, babası ile arasındaki tüm duvarları kaldırır. Artık Azem, ona tüm kalbini açan oğlunu korumak için elinden geleni yapacaktır. Azem ve Cihan birlikte Dilber ile Yıldız’ı başlarındaki Zahir belasından kurtarır. Ama Dilber’in çözmesi gereken başka meseleleri de vardır. Nehir düğünde yaşananlardan sonra toparlanamaz. Yıllardır herkesten sakladığı gerçek artık tüm netliği ile karşısındadır.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!