İnci Taneleri'nde Göcek'te düğün zamanı

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ ondokuzuncu bölümüyle perşembe akşamı Kanal D’de ekrana geliyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

19.Bölümde Neler Yaşanacak?

Azem tüm kalbiyle kızının düğününde, onun yanında olmak isterken Nehir’i tedirgin etmek istemiyordur. Azem; Dilber, Yıldız ve Zerre’nin saklanması için onlarla birlikte Göcek’e gider. Piraye ve ailesi de Nehir’in düğünü için Göcek’tedir. Cihan ise gerçek kimliğini açıklayamadığı için öz ablasının kuzeni rolünü oynar. Hiç hesapta olmayan bir tanışma Cihan’ın yeni bir duygusal çatışma yaşayacağının sinyallerini verir.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!



İnci Taneleri 19. Bölüm tanıtım



