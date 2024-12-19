İnci Taneleri dizisine sürpriz konuk!

Yılmaz Erdoğan’ın başrolünü üstlendiği ve izleyiciden büyük beğeni toplayan "İnci Taneleri", 27. bölümüyle bu Perşembe saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak. Her bölümüyle heyecanı dorukta tutan dizinin yeni bölümüne, ünlü tiyatro oyuncusu Gafur Uzuner konuk oluyor.

Laz Şükrü Karakteri Merak Uyandırıyor

Dizide, Necmi’nin akıl hocası Laz Şükrü’yü canlandıracak olan Gafur Uzuner’in performansı şimdiden merakla bekleniyor. Laz Şükrü karakterinin Necmi’yle olan etkileşimi, hikayeye yeni bir soluk getirecek.

Güçlü Kadro, Güçlü Hikaye

"İnci Taneleri", Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra; Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Güven Kıraç, Selim Erdoğan ve Bestemsu Özdemir gibi usta isimlerden oluşan geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin yönetmenliğini ise başarılı isim Şenol Sönmez üstleniyor.

Heyecanla Beklenen Yeni Bölüm

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen "İnci Taneleri", bu hafta da nefes kesen olaylara sahne olacak. Yeni bölüm, sürpriz gelişmeler ve güçlü oyunculuk performanslarıyla ekran başındakilere unutulmaz bir akşam yaşatmayı vaat ediyor.

Kaçırmayın! "İnci Taneleri", Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!



İnci Taneleri 27.Bölüm tanıtım