‘İnci Taneleri' Dizisine Sürpriz Bir İsim Konuk Oluyor!

Kamil Güler, İnci Taneleri dizisinin 45. bölümünde Koray karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde olduğu dizinin finaline sayılı günler kaldı.

‘İnci Taneleri' Dizisine Sürpriz Bir İsim Konuk Oluyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-03-2025 13:02

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisi, Kanal D ekranlarında her perşembe izleyicisiyle buluşuyor. Ancak dizinin 45. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor. Bu, dizi için önemli bir dönüm noktası olacak.

İnci Taneleri'nin Finaline Sayılı Günler Kaldı

‘İnci Taneleri’, Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünü oynadığı, başarılı yönetmen Şenol Sönmez’in yönettiği ve BKM imzalı bir yapım olarak izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin 45. bölümüyle final yapması planlanıyor. Bu süreçte dizinin hikayesi ve karakterleri izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Kamil Güler, Koray Rolüyle İnci Taneleri'ne Dahil Oluyor

‘İnci Taneleri’ dizisinde, Kamil Güler, Koray karakteriyle fenomen diziye konuk oluyor. Ünlü oyuncunun, Selma Ergeç’in canlandırdığı Piraye karakterinin eski eşi Koray olarak ekranlarda boy göstermesi büyük merak uyandırdı. Kamil Güler, Piraye ile olan geçmişiyle dizinin gerilimli ve duygusal havasına yeni bir boyut katacak.

İnci Taneleri'nde Yıldız Konuk Oyuncu Kadrosu

Dizi, ünlü konuk oyuncular ile her bölüme renk katmaya devam ediyor. Kamil Güler'in katılımı ile dizinin finaline yaklaşırken, oyuncu kadrosunda yer alan güçlü isimler de izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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