İlker Kaleli'den Sıla Gençoğlu’na Duygusal Doğum Günü Kutlaması

İlker Kaleli, sevgilisi Sıla Gençoğlu’nun doğum gününü romantik mesajıyla kutladı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İlker Kaleli'den Sıla Gençoğlu’na Duygusal Doğum Günü Kutlaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2025 16:55

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, dört yıldır birlikte olduğu şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Kaleli’nin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hayatının En Güzel Şarkısı: Sıla

Sıla Gençoğlu, 45 yaşına adım attı. Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla hayran kitlesini her geçen gün artıran Sıla, yeni yaşını sevenlerinden gelen kutlamalarla karşıladı. Ancak en anlamlı kutlama, sevgilisi İlker Kaleli’den geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından Sıla ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaştı. Kaleli, paylaşımına “Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…” notunu ekledi.

Sosyal Medyada Büyük Beğeni

Kaleli’nin duygusal paylaşımı binlerce beğeni aldı. Çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçiler, paylaşıma “Çok güzelsiniz”, “Aşk dolu bir kutlama” ve “Maşallah” gibi yorumlar yaptı. Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli, magazin dünyasında örnek çiftler arasında gösteriliyor.

Ünlü çiftin sevgi dolu paylaşımı, doğum günü kutlamalarını romantik bir havaya bürüdü. Takipçiler, Sıla’nın yeni yaşında mutluluk ve başarı dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.

Benzer Haberler
Fahriye Evcen Londra Tatilinden Paylaşımlarıyla Hayran Bıraktı Fahriye Evcen Londra Tatilinden Paylaşımlarıyla Hayran Bıraktı
Miray Daner Tatil Paylaşımlarıyla Büyüledi Miray Daner Tatil Paylaşımlarıyla Büyüledi
Bade İşçil: Bade İşçil: "Çok Para Her Zaman Mutluluk Getirmiyor"
Yasemin Şefkatli, Gamze Erçel ve Gülnur Güneş Bodrum Tatilinde Göz Kamaştırdı Yasemin Şefkatli, Gamze Erçel ve Gülnur Güneş Bodrum Tatilinde Göz Kamaştırdı
Burak Özçivit’in Yeni İmajı Olay Oldu: Resmen Gençleşti! Burak Özçivit’in Yeni İmajı Olay Oldu: Resmen Gençleşti!
Pelin Akil Bodrum’da Moral Tatilinde Pelin Akil Bodrum’da Moral Tatilinde
ÇOK OKUNANLAR
Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi
  • 12-06-2025 16:16

Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi
  • 14-06-2025 12:03

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet
  • 14-06-2025 11:31

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları
  • 17-06-2025 10:45

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları

Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı
  • 16-06-2025 20:50

Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı