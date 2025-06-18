İlker Kaleli'den Sıla Gençoğlu’na Duygusal Doğum Günü Kutlaması

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, dört yıldır birlikte olduğu şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Kaleli’nin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hayatının En Güzel Şarkısı: Sıla

Sıla Gençoğlu, 45 yaşına adım attı. Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla hayran kitlesini her geçen gün artıran Sıla, yeni yaşını sevenlerinden gelen kutlamalarla karşıladı. Ancak en anlamlı kutlama, sevgilisi İlker Kaleli’den geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından Sıla ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaştı. Kaleli, paylaşımına “Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…” notunu ekledi.

Sosyal Medyada Büyük Beğeni

Kaleli’nin duygusal paylaşımı binlerce beğeni aldı. Çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçiler, paylaşıma “Çok güzelsiniz”, “Aşk dolu bir kutlama” ve “Maşallah” gibi yorumlar yaptı. Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli, magazin dünyasında örnek çiftler arasında gösteriliyor.

Ünlü çiftin sevgi dolu paylaşımı, doğum günü kutlamalarını romantik bir havaya bürüdü. Takipçiler, Sıla’nın yeni yaşında mutluluk ve başarı dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.