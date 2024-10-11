‘İlk ve Son’un afişi yayınlandı

Warner Bros. Discovery'nin Türkiye’deki abonelikli video platformu BluTV, büyük ilgi gören 'İlk ve Son' dizisinin yeni sezonunu 24 Ekim’de izleyicilerle buluşturacak. Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı dizinin yeni hikayesi, Nilüfer ve Cihan’ın duygu dolu yolculuğunu konu alacak.

Senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Devrim Yalçın’ın oturduğu dizinin görüntü yönetmenliğini Jim Gucciardo üstleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'İlk ve Son'da, Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'ye Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman ve Azra Aksu gibi isimler eşlik ediyor.

Ortaks Yapım imzasını taşıyan dizinin yeni sezonunda sürpriz konuk oyuncular da yer alacak. Serhat Kılıç, Serdar Orçin, Sarp Levendoğlu, Kaan Sevi, İlker Kızmaz, İsmet Ege Tonbul ve Hakan Atalay bu isimler arasında.

Merakla beklenen yeni bölümler ve Nilüfer ile Cihan’ın etkileyici hikayesi 24 Ekim’de BluTV’de izleyicileriyle buluşacak.