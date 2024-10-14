‘İlk ve Son’ yeni sezon fragmanı yayınlandı

Warner Bros. Discovery'nin Türkiye'deki abonelikli video platformu BluTV, Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı ‘İlk ve Son’ dizisinin yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 24 Ekim’de yayınlanacak olan bu yeni hikaye, merakla bekleniyor.

Dizinin senaryosu Hakan Bonomo'ya aitken, yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturuyor. Görsel atmosferiyle dikkat çeken dizinin görüntü yönetmenliğini ise Jim Gucciardo üstleniyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizide Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman ve Azra Aksu gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yeni sezonu için yayınlanan fragman, Nilüfer ve Cihan’ın duygu dolu hikayesinin izleyicilerde derin izler bırakacağının sinyallerini veriyor. Etkileyici sahneleri, dokunaklı diyalogları ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çekecek olan dizi için geri sayım başladı.

Yeni sezonda ayrıca sürpriz konuk oyuncular yer alacak. Serhat Kılıç, Serdar Orçin, Sarp Levendoğlu, Kaan Sevi, İlker Kızmaz, İsmet Ege Tonbul ve Hakan Atalay bu sezona konuk oyuncu olarak katılan isimler arasında.

Ortaks Yapım imzası taşıyan ‘İlk ve Son’, yeni hikayesiyle 24 Ekim’de BluTV’de izleyicileriyle buluşacak.