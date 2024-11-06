İlk ve Son ekibi yeni sezonu birlikte kutladı

BluTV, Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolleri paylaştığı ‘İlk ve Son’un yeni sezonunu izleyicileri ile buluşturmaya başladı. İlk iki bölümü yayınlanan dizinin başrol oyuncuları ve yapım ekibi geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen kutlamada bir araya geldi.



Senaryosu Hakan Bonomo’ya, yönetmenliği Devrim Yalçın’a ait dizinin görüntü yönetmenliğini ise Jim Gucciardo üstleniyor.





Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman, Azra Aksu da yer alıyor.

Sürpriz isimlerin yer aldığı konuk oyuncular arasında ise Serhat Kılıç, Serdar Orçin, Sarp Levendoğlu, Kaan Sevi, İlker Kızmaz, İsmet Ege Tonbul, Hakan Atalay var.

Ortaks Yapım imzalı ‘İlk ve Son’ yeni sezon üçüncü bölümüyle perşembe akşamı 19.00’da BluTV’de yayında.