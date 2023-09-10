Advert

İlk kez otomobil alacaklara ÖTV şartsız araç müjdesi! 5 sene satmama sözü verene sıfır ÖTV indirimi ve 2.el araç ithalatı bilgisi geldi

2020 yılına damgasını vuran COVID-19 pandemisi, tüm dünyayı etkisi altına alırken Türkiye'de de etkileri hızla hissedildi. Ancak pandemi sadece sağlık alanında değil, ekonomi ve otomotiv sektöründe de önemli değişikliklere neden oldu.

İlk kez otomobil alacaklara ÖTV şartsız araç müjdesi! 5 sene satmama sözü verene sıfır ÖTV indirimi ve 2.el araç ithalatı bilgisi geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-09-2023 12:28

5 sene satmama sözü verene sıfır ÖTV indirimi ve 2.el araç ithalatı bilgisi geldi! İlk kez otomobil alacaklara ÖTV şartsız araç müjdesi-  Pandemi döneminde, otomobil fabrikalarının kapanması, uluslararası tedarik zincirinin bozulması ve çip krizi gibi faktörler, araç stoklarının azalmasına yol açtı.

Pandeminin Etkisi: Sıfır Araç Fiyatlarının Rekor Üzerine Rekor Kırması

Türkiye'de ve dünyada artan araç talebi, üretimin azalmasıyla birleşince, sıfır araç fiyatları adeta tırmanışa geçti. Pek çok insan için araç sahibi olmak zorlaştı, özellikle orta gelir grubu için. Bu süreçte, döviz kurlarının hızlı yükselmesi de araç fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müdahale Sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunu kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ele aldı. "Sıfır ve ikinci el araçlarda oluşan balonu da yakından takip ediyoruz. Ekonomik koşullardan ziyade aç gözlülükten kaynaklanan bu durumun üzerine gideceğiz. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecek. Milletin canını yakanlardan mutlaka hesap soracağız" dedi. Bu açıklama, araç fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak adına yapılacak müdahaleleri işaret ediyor.

İkinci El Araç İthalatı: Fiyatları Düşürecek Bir Çözüm mü?

Otomotiv gazetecisi Halit Bolkan, 2.el araç ithalatı konusunda önemli gelişmeler olduğunu bildirdi. Özellikle ÖTV'siz araç ithalatı beklentisi, Türkiye'deki araç fiyatlarının düşmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu, stok sorununun çözülmesi ve stokçuluk yapanların araçlarını satmalarıyla gerçekleşebilir. İkinci el araç ithalatının ne zaman başlayacağı ise merakla bekleniyor.

Araç Fiyatları Eski Normale Dönecek mi?

Türkiye'de ve dünya genelindeki araç fiyatlarındaki artış, pandemi dönemindeki olağanüstü koşullardan kaynaklanıyor. Ancak devlet müdahalesi ve ikinci el araç ithalatının gündeme gelmesi, fiyatların düşmesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle, gelecekte araç fiyatlarının eski normale dönmesi mümkün gibi görünüyor. Ancak bu süreç, dikkatle izlenmeli ve otomobil alıcıları için uygun fırsatlar takip edilmelidir.

 

Benzer Haberler
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yarın okul var mı? Okullar yarın kaçta açılacak, kaç ders olacak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yarın okul var mı? Okullar yarın kaçta açılacak, kaç ders olacak?
Ev hanımlarına emeklilik jesti! Bu tarihte şipşak geliyor Ev hanımlarına emeklilik jesti! Bu tarihte şipşak geliyor
Son dakika haberi! Bankaların ihtiyaç ve mevduat faizleri roket gibi fırladı! QNB, Enpara, İNG,TEB, NKolay, Garanti ve Akbank... Son dakika haberi! Bankaların ihtiyaç ve mevduat faizleri roket gibi fırladı! QNB, Enpara, İNG,TEB, NKolay, Garanti ve Akbank...
Üniversite öğrencilerine vergisiz telefonda flaş detay! İşte vergisiz alınabilecek telefon ve fiyatları! Xiaomi, Redmi Oppo, Samsung... Üniversite öğrencilerine vergisiz telefonda flaş detay! İşte vergisiz alınabilecek telefon ve fiyatları! Xiaomi, Redmi Oppo, Samsung...
Dolgun maaşla binlerce işçi alınıyor! Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları! Dolgun maaşla binlerce işçi alınıyor! Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları!
Dolar birikimi olan hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin diyemeyecek! Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk Dolar birikimi olan hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin diyemeyecek! Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk
ÇOK OKUNANLAR
İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek
  • 10-09-2023 10:53

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın