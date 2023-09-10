İlk kez otomobil alacaklara ÖTV şartsız araç müjdesi! 5 sene satmama sözü verene sıfır ÖTV indirimi ve 2.el araç ithalatı bilgisi geldi

5 sene satmama sözü verene sıfır ÖTV indirimi ve 2.el araç ithalatı bilgisi geldi! İlk kez otomobil alacaklara ÖTV şartsız araç müjdesi- Pandemi döneminde, otomobil fabrikalarının kapanması, uluslararası tedarik zincirinin bozulması ve çip krizi gibi faktörler, araç stoklarının azalmasına yol açtı.

Pandeminin Etkisi: Sıfır Araç Fiyatlarının Rekor Üzerine Rekor Kırması

Türkiye'de ve dünyada artan araç talebi, üretimin azalmasıyla birleşince, sıfır araç fiyatları adeta tırmanışa geçti. Pek çok insan için araç sahibi olmak zorlaştı, özellikle orta gelir grubu için. Bu süreçte, döviz kurlarının hızlı yükselmesi de araç fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müdahale Sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunu kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ele aldı. "Sıfır ve ikinci el araçlarda oluşan balonu da yakından takip ediyoruz. Ekonomik koşullardan ziyade aç gözlülükten kaynaklanan bu durumun üzerine gideceğiz. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecek. Milletin canını yakanlardan mutlaka hesap soracağız" dedi. Bu açıklama, araç fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak adına yapılacak müdahaleleri işaret ediyor.

İkinci El Araç İthalatı: Fiyatları Düşürecek Bir Çözüm mü?

Otomotiv gazetecisi Halit Bolkan, 2.el araç ithalatı konusunda önemli gelişmeler olduğunu bildirdi. Özellikle ÖTV'siz araç ithalatı beklentisi, Türkiye'deki araç fiyatlarının düşmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu, stok sorununun çözülmesi ve stokçuluk yapanların araçlarını satmalarıyla gerçekleşebilir. İkinci el araç ithalatının ne zaman başlayacağı ise merakla bekleniyor.

Araç Fiyatları Eski Normale Dönecek mi?

Türkiye'de ve dünya genelindeki araç fiyatlarındaki artış, pandemi dönemindeki olağanüstü koşullardan kaynaklanıyor. Ancak devlet müdahalesi ve ikinci el araç ithalatının gündeme gelmesi, fiyatların düşmesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle, gelecekte araç fiyatlarının eski normale dönmesi mümkün gibi görünüyor. Ancak bu süreç, dikkatle izlenmeli ve otomobil alıcıları için uygun fırsatlar takip edilmelidir.