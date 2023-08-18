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İlk kez ev alacaklara 5 milyon TL'ye kadar konut kredisi veriliyor! 0.89 faiz oranı ile 180 ay vadeli alabilirsiniz!

0.89 faiz oranı ile 180 ay vadeli alabilirsiniz! İlk kez ev alacaklara 5 milyon TL'ye kadar konut kredisi veriliyor!

İlk kez ev alacaklara 5 milyon TL'ye kadar konut kredisi veriliyor! 0.89 faiz oranı ile 180 ay vadeli alabilirsiniz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2023 20:43

Türkiye'de konut fiyatlarının ve kira bedellerinin yükselmesi, ev sahibi olmayı zorlaştırırken devlet, çözüm arayışlarını sürdürüyor. Son olarak, hiç tapusu olmayan vatandaşlar için önemli bir müjde geldi: 5 milyon TL limitli, 0.89 faiz oranı ve 180 ay vadeli konut kredisi imkanı sunulacak.

Ev Sahibi Olmayanlara Özel Kredi Kampanyası Geliyor

Beklenen kampanya detayları basına sızdırıldı ve bu kampanyanın sadece evi olmayan vatandaşlar için geçerli olacağı belirtildi. Yani daha önce hiç ev sahibi olmamış kişiler bu fırsattan yararlanabilecekler. Kampanya, ilk defa tapusunu alacak olanlara yönelik olarak düzenlenecek.

Yenilikçi Faiz Oranı: 0.89

Son dönemde artan konut fiyatları ve yüksek kredi faiz oranları nedeniyle inşaat sektöründe satışlar düşüş yaşarken, müteahhitler hükümete başvurarak yeni bir kredi kampanyası talebinde bulundular. Daha önceki başarılı kampanyada kullanılan 0.89 faiz oranı tekrar masaya yatırıldı.

Uzun Vadeli Kredi Desteği

Hükümet, 180 ay vadeli konut kredisi desteği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede aylık taksit tutarları düşük tutularak vatandaşların ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirmesi hedefleniyor. Kredi paketinden yararlanacak kişiler için limitlerin, önceki kampanyada olduğu gibi illere göre belirleneceği öğrenildi.

Limitler ve Kampanya Başlangıcı

Limitlerin İstanbul için 5 milyon TL, Ankara ve İzmir için 3 milyon TL, diğer iller için ise 2 milyon TL olması isteniyor. Ancak hükümetin henüz kesin bir tarih ve faiz oranı açıklamadığı biliniyor. Müteahhitler, kampanyanın Eylül ayından önce başlamasını ve başvuruların açılmasını talep ederken, vatandaşlar ise taşınma işlemlerinin yeni eğitim dönemi başlamadan tamamlanmasını istiyorlar.

Hükümet yetkilileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade ediyorlar.

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için devletin sağlayacağı bu kredi fırsatı, konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için büyük bir adım olabilir. Kampanyanın detayları ve başvuru tarihleri kesinleştikçe daha fazla bilgi almak ve bu fırsattan yararlanmak isteyenler, resmi kaynakları ve güncel haberleri takip etmelidirler.

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