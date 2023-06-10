İlk kez araba alacaklara jest yapıldı! ÖTV sıfırlandı! Fiat, Renault, Opel liste fiyatı üzerinden indirim üstüne indirim yaptı

Fiat, Renault, Opel liste fiyatı üzerinden indirim üstüne indirim yaptı. İlk kez araba alacaklara jest yapıldı! ÖTV sıfırlandı- Son zamanlarda araba piyasasındaki dalgalanma ve rekor seviyedeki araç fiyatları, yeni araç almak isteyenler için büyük bir zorluk oluşturuyor. Ancak iktidar ve muhalefet tarafından yapılan açıklamalar, ÖTV indirimleriyle ilgili müjdeler, piyasada hareketlenmelere neden oldu. Özellikle ilk defa otomobil alacaklara yönelik ÖTV sıfırlama vaatleri, araç fiyatlarında önemli bir indirim söz konusu olduğunu ortaya koydu. Detaylar gecce.com.tr'de.

Fiat, Renault, Opel gibi popüler otomobil markaları, 310.000 TL'ye varan indirimlerle satışa sunuluyor. Bu indirimler, araç fiyatlarındaki yüksek seviyelerin biraz olsun hafifletilmesini sağlıyor. Ancak araç fiyatlarındaki indirimlerin yanı sıra, ilk araç alacaklara yönelik ÖTV indirimi müjdesi de dikkat çekiyor. Artan araç fiyatları nedeniyle arabaya sahip olmak her geçen gün daha da zorlaşırken, hükümetin konut sektöründe uyguladığı 0,69 oranındaki konut kredisi kampanyasının ardından, benzer bir çalışmanın da sıfır araç piyasası için düşünüldüğü konuşuluyor. Bu çerçevede, arabası olmayan ve yeni araba almak isteyenlere sıfır ÖTV imkanı tanınarak, yeni araç sahibi olma fırsatı sunulması gündemde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara göre, ilk defa araba alacak gençlere ÖTV'siz araba verilmesi planlanıyor. Arabasını ilk kez alacak ve 5 yıl boyunca satmayacak olan gençler için bu kampanyanın seçimlerden hemen sonra 6 ay içinde yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Bu taleplerin, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusuyla birlikte hükümete iletilmiş olduğu ifade ediliyor.

ÖTV indirimli sıfır araç fiyatlarının nasıl değişeceği ise henüz kesinlik kazanmamış durumda. Özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarıyla ilgili yetkilerin Cumhurbaşkanı'na verilmiş olması, ÖTV oranlarının üç kat artırılması ya da sıfıra indirilmesi gibi seçenekleri mümkün kılmaktadır.

Türkiye'de araç sahibi olmayan ve yeni araç almak isteyenler için sunulan bu kampanya, araç fiyatlarında önemli bir indirim sağlamaktadır. Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle araçların ÖTV oranlarının sıfıra kadar indirilmesiyle, vatandaşlar araçlarını ÖTV ödemeden satın alma imkânına kavuşacaklar.

Bu müjdeli haber, özellikle gençlerin ve araç sahibi olmayanların dikkatini çekiyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. İlk olarak, bu imkândan yararlanmak için araçların ilk kez alınması ve en az 5 yıl boyunca satılmaması gerekiyor. Ayrıca, kampanyanın ne zaman başlayacağı ve süresi konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, en kısa sürede bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÖTV ödemeden araba alma imkânı, birçok kişi için büyük bir avantaj sağlayacak. Artan araç fiyatlarına rağmen, bu kampanya ile otomobil sahibi olmak isteyenlerin yükünün hafifleyeceği söylenebilir. Kampanya, Türkiye'deki otomobil piyasasına canlılık getirecek ve daha fazla kişinin yeni araç sahibi olmasını sağlayacak bir adım olarak değerlendirilebilir. Araç sahibi olmak isteyenler için bu müjdeli haber, önemli bir fırsat sunuyor. ÖTV ödemeden araç alma imkânının hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye'deki otomobil piyasasının daha da hareketleneceği ve yeni araç almak isteyenlerin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanabileceği öngörülmektedir.