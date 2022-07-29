İlhan İrem'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu!

"Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.

3 VASİYETİ VARDI



Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyledi. İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti." dedi.

İlhan İrem'in vefatının ardından sanat dünyasından pek çok isim üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

NİLÜFER

Sen de mi gittin bizi bırakıp? Ne çok anımız var, ne çok şarkılar söyledik birlikte... Çok erkendi, çok... Çok üzgünüm.

FAZIL SAY

İlhan İrem'in vefatını üzünüyle öğrendim. Çocukluğumuzdan beridir kendi yolunda gitmiş bir sanat insanıydı. Müziğinde, bestelerinde ve yorumunda şiirsel bir doku ve duyarlılık vardı hep. Rahmetle...

NİLGÜN BELGÜN



Ah ah nasıl üzüldüm anlatamam İlhan İrem’i kaybetmemize.

Allah rahmet eylesin. Cennet mekanı olsun.

Gençlik günlerimin dostu…

Geriye fotoğraflar, anılar kalıyor…

NÜKHET DURU



Canım arkadaşım, gençlik arkadaşım, gençliğim hatta… Üzüntümü anlatmaya yetmiyor kelimelerim… Çok sevdiği bir dostu kaybettiğinde, sonsuz bir yalnızlık hissi içinde buluyor insan kendini. Hemen anılara sığınmaya çalışıyorsun, ruhunu oradan sağaltmak istiyorsun ama olmuyor, telaşla geçen yıllar içinde ayrı düşülen hayatların pişmanlığı beliriyor içinde, ‘ah niye son 3-4 senede daha çok görüşmedik’, ‘en son mayısta mı konuşmuştuk’ filan, böyle şeyler geçerken zihninden sen korkunç ve çaresiz bir özlemle kalakalıyorsun. İlhan, canım, arkadaşım, seni çok seviyorum, huzurla uyu biz müziğinle sevinir, üzülür, duygulanır ve avunurken… Ölümsüzlük zaten bu değilse nedir?

ALİ KOCATEPE



İlhan’cım öyle güzel anılarımız var ki! Hatırladın mı Mersin stadyumundaki o günü. Hani Halit Kıvanç, Neco, Yeliz, Sibel Egemen, sen, ben. Yıl 1976. Çocuklar gibi şendik.

NAZAN ÖNCEL



Ah! Nasıl üzgünüm; bu sarsıcı acı haberle dağıldım. Parmağımı bir suya daldırsam da zamanı geri almak mümkün olabilse keşke. Işık ve sevgiyle İlhanım; yerin asla dolmayacak, şarkılarınla teselli bulmaya çalışacağız. Başımız sağ olsun.

HAMDİ ALKAN



Çok çok üzgünüm İlhan İrem aramızdan ayrıldı. Hayatıma kattığın güzellikler için sonsuz teşekkürler İlhan İrem. Işıklar içinde uyu.

FİLİZ AKIN



Haberlerde gördüm, genç sayılacak bir yaşta, 67 yaşındaki İlhan İrem’i kaybetmişiz .En sevdiğim şarkısıyla, sevgi ve müzikle anıyorum bir zamanların efsane şarkıcısını…

“Nereden bileceksin ayrılığın acısını“

“Sen hiç sensiz kalmadın ki”

Ne güzel sözlerdir şimdi onun yokluğundaki hüznü anlatan… Elveda İlhan Erem kimse ayrılığı bu kadar şiirsel kılmamıştı…

CEM YILMAZ



Az olan insanlardan İlhan İrem abimizin mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

SELÇUK YÖNTEM



Kutuplaşan ülkemizin, ortak seslerinden birisiydi. Kaybı, Türkçe müziğin de kaybı...Hoşçakal sevgili İlhan İrem.