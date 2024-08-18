İletişim Başkanlığı’ndan İzmir Yangınıyla İlgili Yanlış Görüntüler Açıklaması

İletişim Başkanlığı’ndan İzmir Yangınıyla İlgili Yanlış Görüntüler Açıklaması
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2024 00:00

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "İzmir’deki yangın sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntülerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. DMM, bu görüntülerin 2017 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen yangınlara ait olduğunu belirtti.

Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin İzmir'deki yangınla ilgili olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı. İzmir'deki orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmalarının hem havadan hem de karadan devam ettiği ifade edildi. Kamuoyunun yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

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