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İlaç gibi geldi! PTT'den anında onaylı 35.000 TL'lik ihtiyaç kredisi geldi! Kefil yok, şart yok, koşul yok bugün alın

PTT, hızlı onay süreciyle tanınan bir devlet kurumu olarak, vatandaşlara yönelik ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu.

İlaç gibi geldi! PTT'den anında onaylı 35.000 TL'lik ihtiyaç kredisi geldi! Kefil yok, şart yok, koşul yok bugün alın
Yayın Tarihi : 2023-06-19 11:39

Kefil yok, şart yok, koşul yok bugün alın! İlaç gibi geldi! PTT'den anında onaylı 35.000 TL'lik ihtiyaç kredisi geldi-  PTT, hızlı onay süreciyle tanınan bir devlet kurumu olarak, vatandaşlara yönelik ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Emeklilere ve düşük gelirli ailelere destek olan PTT, anında onaylı hızlı ihtiyaç kredilerini sunmaya devam ediyor. Detaylar gecce.com.tr'de. 

PTT'nin sağlayacağı 35,000 TL ihtiyaç kredisiyle ilgili özellikler, nasıl alınabileceği, şartlar, faiz oranları, aylık taksit miktarı ve geri ödeme tutarı gibi rakamlar netleşmeye başladı.

PTT'den 35,000 TL İhtiyaç Kredisi Tablosu:

  • Kredi Tutarı: 35,000 TL
  • Kredi Vadeli: 36 ay
  • Kredi Faiz Oranı: %4.89

PTT, vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla AktifBank işbirliğiyle bu kredi kampanyasını sunuyor.

AktifBank'ın resmi internet sitesinde krediyle ilgili olarak, "Acil nakit ihtiyacı olanlara kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi!" ifadelerine yer veriliyor.

Nakit ihtiyaçlarınız için, en yakın PTT iş yerine giderek 36 ay vade ve 50,000 TL'ye kadar başvuruda bulunabilirsiniz. Bilgi ve belgelerinizi ileterek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

PTT'nin sunduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyası, vatandaşlara nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal destek sağlamak için bir fırsat sunuyor. Ancak başvuru yapmadan önce kredi şartlarını dikkatlice incelemeniz ve gerektiğinde ilgili banka veya PTT müşteri hizmetlerine danışmanız önemlidir.

İlaç gibi geldi! PTT'den anında onaylı 35.000 TL'lik ihtiyaç kredisi geldi! Kefil yok, şart yok, koşul yok bugün alın

PTT, müşterilerine finansal ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kredi imkanları sunmaktadır. PTT'den kredi alabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İşte PTT'den kredi alma şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

Kredi başvurusunda bulunan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Kredi talep eden kişinin kredi notunun olumlu olması ve kredi değerliliğinin yeterli düzeyde olması beklenmektedir.

Gelir belgesi veya gelir durumunu gösteren belgelerin sunulması istenebilir.

Kredi başvurusu yapacak kişinin daha önceki kredi ve borç ödemelerinin düzenli ve zamanında yapmış olması önemlidir.

Kredi başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekmektedir.

PTT'nin belirlediği diğer şartların karşılanması beklenmektedir.

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