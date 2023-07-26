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İlaç gibi geldi! Emekliye en az 22.500 TL veriliyor!

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenler için sunulan bu toplu ödeme imkanı, emekli olanlara da sunulması gündemde. Emekliler, bu fırsatı heyecanla bekleniyor.

İlaç gibi geldi! Emekliye en az 22.500 TL veriliyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-26 20:22

Emekliye en az 22.500 TL veriliyor! İlaç gibi geldi-  Türkiye'de SGK kurumlarına bağlı olarak çalışma hayatına başlayan ve emeklilik şartlarını yerine getiren kişilere bağlanan en az emekli maaşı miktarı 7500 TL olup, ek ödemeler de bu tutara eklenmektedir. Ancak, prim ödemesi eksik olan ve dolayısıyla emekli olma hakkını henüz elde edememiş kişiler için de farklı bir fırsat bulunmaktadır. Yaş ve hizmet süresi şartlarını yerine getiren bu kişilere, ödedikleri primler toplu olarak geri ödenmektedir.

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenler için sunulan bu toplu ödeme imkanı, emekli olanlara da sunulması gündemdedir. Emekliler, bu fırsatı heyecanla beklemektedir. Taleplerin kabul edilmesi durumunda, emekli olanlar da 3 maaşa kadar, yani 22.500 TL'ye kadar avans alabilecektir. Bununla birlikte, emeklilere her ay vergi iadesi yerine ödenen ek ödemeler de mevcuttur ve maaş arttıkça ek ödemelerde artış gözlemlenir.

Emekli Olamayacak Durumda Olanlar İçin Prim İadesi

SGK bünyesinde çalışmış ancak prim günü dolmadığı halde yaş ve hizmet süresini dolduran kişiler, prim iadesi alabilmektedir. Bu durumda olmak için kişinin;

  1. Sigortalı olarak çalışmamak veya kendi işini yürütmemek,
  2. Yasal şartların belirlediği yaş ve hizmet süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan kişiler SGK'ya başvurarak toplu para iadesi talebinde bulunabilirler. Eğer kişi vefat etmişse, kanuni mirasçıları da bu başvuruyu gerçekleştirebilir. Ancak burada önemli bir nokta, kişinin ölüm aylığının bağlanmamış olmasıdır.

Eksik prim ödemesi yapılan ve emekli olamayan kişilere sağlanan toplu ödeme imkanı, emekli olanlar için de sunulması talep edilen bir konudur. Devletin bu şekildeki destekleri, bireylerin emeklilik süreçlerini daha rahat ve güvenli bir şekilde yönetmelerine katkı sağlamaktadır.

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