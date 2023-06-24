İkinci el otomobil fiyatları yüzde 55 düşecek; Artık yeni düzenlemeyle bunu yapmak hayal! Devlet el koydu!

Artık yeni düzenlemeyle bunu yapmak hayal! Devlet el koydu! İkinci el otomobil fiyatları yüzde 55 düşecek- Ülkemizde son aylarda ikinci el otomobil fiyatları neredeyse sıfır araç fiyatlarına yaklaşmış durumda. Bu durum, araç almak isteyenleri ciddi şekilde etkilemiş ve fiyatların kontrolsüz bir şekilde yükselmesine neden olmuştur. Ancak, yeni bir hamle ile birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında büyük düşüş yaşanması beklenmektedir. İşte detaylar...

2022 yılının son çeyreğinden itibaren ikinci el otomobil fiyatları önlenemez bir şekilde yükselmeye başlamıştı. Bu durum, araç almak isteyenleri zor durumda bırakmış ve fiyatların makul seviyelerin üzerine çıkmasına sebep olmuştur. Ancak, hükümet bu duruma müdahale etmek için önemli bir adım atıldı.

Son dönemde yaşanan döviz artışları, ikinci el otomobil fiyatlarındaki dengeleri değiştirmiştir. Örneğin, 400 bin TL seviyesindeki bir otomobil aniden 450 bin TL'ye satılmaya başlanmıştır. Bu durum, hükümetin müdahalesini kaçınılmaz hale getirdi. Hükümet daha önce galerilerle ilgili önemli kararlar almış ve otomobil bayilerinin sıfır liste fiyatı üzerine ikinci el otomobil satmasını yasaklamıştı. Bu doğrultuda, bayilere milyonlarca lira ceza kesiliyor.

Şimdi ise hedef ilan sitelerindeki ikinci el satıcılar. Yakın bir zamanda düzenlemeler yapılması planlanmaktadır. Ancak, düzenlemenin içeriği henüz netlik kazanmamıştır.

Devlet, bu düzenleme için ikinci el satıcıları (galerileri) temsil eden heyetle bir araya gelmiştir. Önümüzdeki günlerde ikinci el otomobil fiyatlarına düzenleme geleceği kesinlik kazanmıştır. Bu düzenleme kapsamında belirli modeller için alt ve üst fiyat limitleri belirleniyor.

Diğer bir olasılık ise ithal ikinci el otomobil yasasının getirilmesidir. Her iki durumda da fiyatların ciddi bir şekilde düşmesi beklenmektedir.

Ancak, Türkiye'de söz konusu vaatlerin yerine getirilmesi konusunda bazı endişeler bulunmaktadır. Bu nedenle, gerçekleşmeden önce beklemek ve görmek en doğrusu olacaktır.