İçişleri Bakanı Yerlikaya: 4.159 Vatandaş Güvenli Yerlere Tahliye Edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 4.159 Vatandaş Güvenli Yerlere Tahliye Edildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2024 23:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uşak’ın Eşme ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yangın bölgesinde 4.159 vatandaşın güvenli yerlere tahliye edildiğini belirtti.

Zarar tespit çalışmaları başladığını ve bu süreçte AFAD’ın hızla destek ödemelerine başlayacağını vurgulayan Yerlikaya, ilk etapta 13,5 milyon lira yardımın gönderildiğini duyurdu. İzmir, Bolu ve diğer yangın bölgelerinde ön zarar tespitlerinin yapıldığını ifade eden Yerlikaya, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken adımların atıldığını söyledi. Yardımların süratle yapılacağını belirten Bakan Yerlikaya, durumun yakından takip edildiğini ve vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

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