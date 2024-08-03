İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak: "Bana köpek diye seslenin"

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, yaptığı ilginç açıklamayla gündeme geldi. Dilan Çıtak, "Bana bugünden itibaren herkes 'köpek' diye seslenebilir. Bu çok gurur verici bir şey. Onur duyarım bu kadar şerefli bir varlık olmaktan. Ama insan olmaktan gurur duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak'ın bu açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çıtak, hayvan sevgisini ve insanlardan duyduğu hayal kırıklığını bu çarpıcı sözlerle dile getirdi. Hayranları ve takipçileri, şarkıcının açıklamaları hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.