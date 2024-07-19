İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe 15 yıl aradan sonra bir araya geldi, küslük bitti!

2009 yılında İbo Show'da yaşadıkları büyük tartışma ile magazin gündeminde uzun süre konuşulan İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, 15 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf karesi, kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve 'Yılın Magazin Bombası' olarak yorumlandı.

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe 15 yıl aradan sonra bir araya geldi, küslük bitti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 13:33

İkili arasındaki gerginlik, 2009 yılında İbo Show'a katılan Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" parçasını söyledikten sonra reklam arası verilmesiyle başlamıştı. Reklamların ardından Tatlıses, Tilbe'nin kendisine saygısızlık yaptığını iddia etmiş ve geçmişte Tilbe'nin kendisinden yardım istediğini öne sürerek, "Seni pe....nklerin elinden kurtardım" demişti. Bu sözler üzerine Yıldız Tilbe, "Beni kimse pe..lerden filan kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz" diyerek programı terk etmişti.

Bu olay, ikilinin aralarını açmış ve uzun yıllar süren bir dargınlık dönemi başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses'le barışmasının ardından, yıllardır sorun yaşadığı Yıldız Tilbe ile de ilişkisini düzeltti.

Tatlıses ve Tilbe, sosyal medyada birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak, barıştıklarını duyurdu. Bu fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kullanıcılar tarafından hızla yayıldı. İkilinin yeniden bir araya gelmesi, hayranları tarafından sevindirici bir gelişme olarak karşılandı ve magazin dünyasında geniş bir yankı uyandırdı.

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