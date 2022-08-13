İbrahim Kendirci kötü yakalandı: "Annemden saklıyordum!"

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu İbrahim Kendirci (35), Bebek'te kolu kırık bir şekilde ortaya çıktı. Tam taksiye bineceği esnada objektiflere yakalanan Kendirci, basın mensuplarını bir anda karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"Aman arkadaşlar, uzun süredir bu durumu annemden saklıyordum. Şimdi sayenizde öğrenmiş olacak." diye konuşan İbrahim Kendirci, ardından gülmeye başladı.

Gazetecilerin, "Kolunuzu nasıl kırdınız?" şeklindeki sorusuna yanıt veren oyuncu "Kaykay sürerken ufak bir kaza geçirdim ve kolumu kırdım." dedi. Oyuncu, aynı zamanda eylül ayında hem dijital hem de ana akım bir kanalda yeni projeler ile ekranlara döneceğini dile getirdi.