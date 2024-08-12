İbrahim Çelikkol’dan oğlu Ali ile kite surf şovu: Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile kite surf yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-oğulun bu keyifli anları, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Çelikkol’un oğlu Ali ile birlikte dalgalar üzerinde sergilediği kite surf performansı, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşım, kısa sürede gündem olurken, takipçileri baba-oğulun bu eğlenceli anlarına hayran kaldı.

İbrahim Çelikkol, ailesiyle birlikte geçirdiği bu özel anları paylaşarak, hem spor tutkusunu hem de babalık sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.