İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol tek celsede boşandı!

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı haberleriyle magazin gündemine gelen İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'dan üzücü haber geldi. İkilinin ilişkilerini toparlaması için yakın dostları araya girdi ama tüm çabalara rağmen karar değişmedi ve Çelikkol çiftinin aşk pozları mazide kaldı.Aralık 2019'da Ali adını verdikleri oğullarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, bugün görülen dava ile tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.