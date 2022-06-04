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Gecce Magazin Haberleri

İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir açıklaması

İbrahim Büyükak, evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftiyle ilgili de konuştu.

İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-06-2022 11:48

İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Yeni filminin çalışmalarına hazırlandığını belirten Büyükak, son dönemin en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un düğün tarihi sorulunca ise şu ifadeleri kullandı: ''Çok mutlu olsunlar. Düğünle alakalı bir bilgim yok. Ben konuk kontenjanından bu olaylara karışmıyorum. Giderim, halayımı çekerim, takımı takarım, bana ne takıldıysa. Ben bunları bir bir not aldım. Gayet iyi bir düğüncüyümdür ben. Eser’in düğününde çok güzel eğlenmiştik, Oğuzhan’da da eğleniriz.''

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