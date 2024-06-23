IBAN numarasına yatacak! Bankadan açıklama geldi! Hesabı olan 50.000 TL alacak! 

IBAN numarasına yatacak! Bankadan açıklama geldi! Hesabı olan 50.000 TL alacak! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2024 14:25

Akbank tarafından başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haberler geldi. Nakit ödeme verilecek. 50 bin TL’ye kadar banka hesabı olan herkes, 18 yaş üzerinde olması durumunda kredi onayı alabileceklerdir. Nakit kredi almak için başvuru yapacaklar, belirtilen şartlara uygun olarak 36 ay vadeye kadar kredi alabilirler.  

AKBANK KREDİ KAMPANYASI  

Akbank üzerinden nakit kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli kredi başvurusu için banka hesabı olanlar akbank direkt uygulamasını kullanabilirler. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız ve akbank direkt uygulaması üzerinden yaptığınız kredi başvurularını hemen hesaba atacaksınız.  

Akbank ayrıca SMS ile kredi vermektedir. Akbank sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvuru sonrasında uygun faizlerle birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp 11 haneli kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 44 25 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu onayı alan vatandaşlar banka şubeleri üzerinden de onaylanan tutar kadar kredilerini istedikleri zaman kullanabiliyor. 18 yaş üzerinde olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi alabileceğini söylemek isteriz. 

Benzer Haberler
Vakıfbank emekli maaşlarını alanlar için duyuru yaptı! 7 gün 24 saat başvuru yaparak, 100.000 TL ödenecek Vakıfbank emekli maaşlarını alanlar için duyuru yaptı! 7 gün 24 saat başvuru yaparak, 100.000 TL ödenecek
Garanti BBVA bankası banka ve senet borçlarını silmeye başladı! Tam 75.000 TL'ye kadar limit hazırlandı Garanti BBVA bankası banka ve senet borçlarını silmeye başladı! Tam 75.000 TL'ye kadar limit hazırlandı
Engelli Vatandaşlara ÖTV'siz Araç Alma Hakkı Tartışması: Yeni Vergi Paketi Detayları Engelli Vatandaşlara ÖTV'siz Araç Alma Hakkı Tartışması: Yeni Vergi Paketi Detayları
12 milyon emekli için 13:00'de duyuru! Emekli maaşlarını alanlar 30.000 TL alacak 12 milyon emekli için 13:00'de duyuru! Emekli maaşlarını alanlar 30.000 TL alacak
Halkbank tam 90 gün ödeme yok dedi! İlk kez bankaya gidenlere 100 bin TL ödeyecek Halkbank tam 90 gün ödeme yok dedi! İlk kez bankaya gidenlere 100 bin TL ödeyecek
14 milyon 310 bin Emeklinin adı soyadı açıklandı! Ödeme alacaklar ne kadar para alacak? 14 milyon 310 bin Emeklinin adı soyadı açıklandı! Ödeme alacaklar ne kadar para alacak?
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!
  • 19-06-2024 10:28

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı
  • 22-06-2024 14:02

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 20-06-2024 13:13

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü

İşte yeni Dilber
  • 21-06-2024 17:40

İşte yeni Dilber

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede
  • 20-06-2024 14:29

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede