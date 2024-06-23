IBAN numarasına yatacak! Bankadan açıklama geldi! Hesabı olan 50.000 TL alacak! 

Akbank tarafından başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haberler geldi. Nakit ödeme verilecek. 50 bin TL’ye kadar banka hesabı olan herkes, 18 yaş üzerinde olması durumunda kredi onayı alabileceklerdir. Nakit kredi almak için başvuru yapacaklar, belirtilen şartlara uygun olarak 36 ay vadeye kadar kredi alabilirler.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI

Akbank üzerinden nakit kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli kredi başvurusu için banka hesabı olanlar akbank direkt uygulamasını kullanabilirler. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız ve akbank direkt uygulaması üzerinden yaptığınız kredi başvurularını hemen hesaba atacaksınız.

Akbank ayrıca SMS ile kredi vermektedir. Akbank sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvuru sonrasında uygun faizlerle birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp 11 haneli kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 44 25 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu onayı alan vatandaşlar banka şubeleri üzerinden de onaylanan tutar kadar kredilerini istedikleri zaman kullanabiliyor. 18 yaş üzerinde olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi alabileceğini söylemek isteriz.