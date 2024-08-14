IBAN numarasına para yatacak! Yarın hesaplarını kontrol eden alacak!

IBAN numarasına para yatacak! Yarın hesaplarını kontrol eden alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 19:58

Çiftçileri sevindirecek haber geldi. Tarımsal destek ödemeleri, hak sahiplerinin TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılıyor. Bakan Yumaklı’nın yaptığı açıklamaya göre, TC kimlik numarasının sonu 6 ve 8 olanlara ödemeler 16 Ağustos saat 18.00’den itibaren yapılacak. TC kimlik numarasının sonu 0, 2, 4 olanlar ise ödemelerini 9 Ağustos’ta aldı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı. Destek ödemeleri 16 Ağustos’ta tamamlanacak. Çiftçiler için bu ödemeler büyük bir rahatlama sağlayacak.

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